За словами китайського дипломата, пріоритетом зараз є формування сприятливого середовища та врегулювання суперечностей без зайвих перешкод.

Пекін є гарантом глобального спокою, заявив голова МЗС Китаю Ван Ї на тлі світової нестабільності та конфлікту в Ірані. Водночас під час пресконференції в межах сесії Всекитайських зборів народних представників він висловив готовність до діалогу зі США, пом’якшивши риторику перед майбутньою зустріччю лідерів обох держав, пише видання CNN.

Коментуючи війну в Ірані, Ван Ї висловив глибоку стурбованість країни руйнівними наслідками конфлікту для світового порядку.

"Це була війна, яка ніколи не мала статися, і війна, яка нікому не принесла користі", - наголосив він.

Зростаюче занепокоєння Китаю щодо війни з Іраном відбувається на тлі того, що його головний лідер Сі Цзіньпін готується прийняти президента США Дональда Трампа в Пекіні для ключових переговорів між двома найбільшими економіками світу наприкінці цього місяця, повідомляє видання.

Дипломат підкреслив, що Китай виступає "найважливішою у світі силою миру, стабільності та справедливості", закликаючи до негайного припинення вогню, щоб "запобігти ескалації ситуації та уникнути поширення полум'я війни", зазнчає автор.

"Усі сторони повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів і вирішити свої розбіжності шляхом рівноправного діалогу", - сказав він на конференції.

Підготовка до саміту з Трампом

Геополітична напруженість, зокрема вбивство аятоли Алі Хаменеї та удари США та Ізраїлю по Ірану, створює складне тло для майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять не лише близькосхідну кризу, а й хронічні проблеми: торговельні війни та питання Тайваню, зазаначається у матеріалі.

На противагу політиці США, яку Пекін трактує як джерело хаосу. Він припідніс КНР, як ключовий фактор стабільності у світі, що потерпає від безладу. Попри таку критичну позицію, китайська сторона все ж залишає простір для продуктивної взаємодії, повідомляє видання.

"Зараз потрібно, щоб обидві сторони ретельно підготувалися, створили сприятливе середовище, керували існуючими розбіжностями та усунули непотрібне втручання", - зазначив Ван Ї.

Водночас Ван закликав до подальшої співпраці з Вашингтоном для вирішення ключових розбіжностей, висловивши свою вітальність на майбутньому саміті між Сі та Трампом. Він визнав, що лідери двох країн подали приклад, допомагаючи двостороннім відносинам досягти загальної стабільності, незважаючи на нестабільність:

"Китай і Сполучені Штати - обидві великі держави, і жодна з них не може змінити іншу - але ми можемо змінити спосіб взаємодії".

Якщо рік тому Пекін лише застерігав США від "дволикого підходу", то сьогодні Китай демонструє значно більшу впевненість, пише журналіст. Попри тарифи Трампа, КНР вдалося зміцнити зв’язки з європейськими лідерами, такими як, Макроном, Стармером, Мерцом.

Окремо міністр розкритикував спроби Трампа замінити ООН новоствореною "Радою миру".

"Спроби обійти ООН і почати все спочатку, створити окрему систему або об'єднати невеликі блоки та ексклюзивні кола не отримують підтримки і є нестійкими", - зазначив він.

Водночас Ван Ї оминув увагою війну в Україні, яка триває вже п'ятий рік, та напруженість у Південно-Китайському морі, пишуть ЗМІ. Замість цього він підтвердив непохитність альянсу з Москвою, назвавши ці відносини "не зміненими вітром і дощем, стабільними, як гора", наголошують у матеріалі.

"Китай і Росія мають високий рівень політичної взаємної довіри. Стояти спиною до спини є визначальною рисою відносин між Китаєм і Росією. ми не боїмося жодних зовнішніх провокацій чи тиску", - підсумував головний дипломат Китаю.

Політика Китаю

Раніше УНІАН писав, що згідно з розвідувальними даними США, Китай розглядає можливість надання Ірану фінансової допомоги, а також постачання критично важливих компонентів і запасних частин для ракет. Попри попередню стриманість, Пекін може піти на такий крок через загрозу власним енергетичним інтересам та значну залежність від іранської нафти. Водночас китайська сторона офіційно закликає до припинення ескалації, наголошуючи на важливості збереження суверенітету держав Перської затоки.

Додамо, що адміністрація США прагне переконати Китай скоротити закупівлі російської нафти на користь американських енергоносіїв. Міністр фінансів Скотт Бессент планує обговорити цю ініціативу з віцепрем’єром Хе Ліфеном під час березневої зустрічі в Парижі. Ця пропозиція має стати частиною підготовки до квітневого саміту між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном для пошуку складних компромісів у двосторонніх відносинах

