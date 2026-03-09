'Невелика ціна за безпеку світу': Трамп прокоментував зростання цін на нафту

Трамп вважає, що після того, як буде усунуто ядерну загрозу з боку Ірану, ціни на нафту швидко знизяться.

Президент США Дональд Трамп назвав виправданим тимчасове зростання цін на нафту через ескалацію військового конфлікту з Іраном. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому вважає, що після того, як буде усунуто ядерну загрозу з боку Ірану, ціни на нафту швидко знизяться.

"Короткострокові ціни на нафту, які швидко впадуть, коли буде знищена іранська ядерна загроза, – це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США та всього світу", - зауважив Трамп.

Відео дня

При цьому, президент США різко висловився стосовно критики такої позиції.

"Тільки дурні думають інакше", - написав він.

Як повідомляє російська служба BBC News після вихідних ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель після того, як основні виробники енергії на Близькому Сході скоротили видобуток.

Зокрема, ціна на нафту марки Brent зросла на 18% до 108, 68 доларів за барель, тоді як американська нафта на WTI зросла майже на 20% до 108 доларів за барель.

Зазначається, що це найрізкіший стрибок з лютого 2022 року, коли ціни на нафту також значно піднялися вище позначки в 100 доларів за барель після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання пояснює, що подорожчання нафти сталося на тлі того, що Ормузька протока - один з найважливіших у світі маршрутів поставок нафти і газу - залишається фактично закритою через американо-ізраїльську війну з Іраном.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ізраїльські винищувачі завдали удару по нафтовій інфраструктурі Ірану в суботу, 7 березня. Як повідомляє ізраїльське видання, ударів було завдано по трьох резервуарах з нафтою. Удари було завдано по складах у районах Кухак і Шахран в Тегерані та в сусідньому місті Карадж. Після атаки спалахнули потужні пожежі. В мережі опублікували відео з наслідками ударів.

Також ми писали, що Кувейтська нафтова корпорація в суботу, 7 березня почала скорочення видобутку нафти через конфлікт на Близькому Сході. В компанії зазначили, що це превентивна міра й це рішення буде переглянуто залежно від ситуації. Коли дозволять обставини, видобуток нафти буде відновлено на колишньому рівні. Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток нафти найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: