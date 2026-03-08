Підсаджування на 'голку': Федоренко висловився щодо продажу української зброї за кордон

Більшість українських виробників говорить про те, що вони можуть виготовляти більше дронів.

Продаж зброї за кордон - це в гарному сенсі підсаджування на "голку" потенційних країн-партнерів до постійної співпраці та взаємодії з нашою країною у військовому плані. Таку думку висловив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі "Українського радіо".

"Це значить, що ми продаємо не лише дрон, але й додатково до нього обладнання, яке дозволяє ним керувати, ми продаємо до нього комплектуючі, якими будемо ремонтувати це обладнання. Також, звісно, це праця українських фахівців, які добре розуміють, як потрібно обслуговувати ці технічні безпілотні засоби і, в тому числі, як їх застосовувати. Це складний довгий процес, який дає змогу Україні набувати додаткової суб'єктності", - зауважив військовий.

За словами Федоренка, він розглядає це лише позитивно, особливо, коли більшість українських виробників говорить про те, що вони можуть виготовляти більше дронів, але для цього їм потрібно більше грошей за рахунок державного фінансування або підтримки наших партнерів.

"Ці гроші якраз додатково зʼявляються і акумулюються не тільки для виготовлення озброєння, яке буде надходити до тих країн, які його зараз дійсно потребують, а й додатково це вікно можливостей для виготовлення озброєння для Сил оборони України. Це значить, що наше небо також має стати безпечнішим", - наголосив командир.

Також журналіст зазначив, що на першому етапі продажу озброєнь потрібно буде відправляти в інші країни людей, однак українській армії постійно не вистачає людей. На що Федоренко відповів:

"Є дві складові. Перша - це ті люди, які є фахівцями, але не можуть проходити службу в ЗСУ - або вже, після попередньої втрати працездатності, або не могли проходити з самого початку, але працювали на підприємстві, яке виготовляє ті чи інші безпілотники і, комунікуючи з військових сектором, мають достатньо високу експертизу в частині фактичного застосування на полі бою. Думаю, що це комбінована складова людей, які в моменті часу поїдуть здобути для України необхідний результат ресурсний".

Він підкреслив, що Україна проситиме від партнерів те, що необхідне для оборони держави, зокрема і закриття свого неба, чого у нас немає.

"Ми добре збиваємо "Шахеди", виконуємо цю задачу, але нам конче складно збивати балістичні ракети. Їх можуть збивати системи Patriot. Якщо ми маємо системи Patriot, до них потрібні ракети. Місяць тому президент України казав про те, що в нас був період, коли було мало боєприпасів. В світі вони є, але потрібно зробити так, щоб Україна мала пріоритет на їхнє отримання. Такі кроки - це один з інструментів залучення того озброєння та фінансування, яке ми потребуємо і самостійно не можемо реалізувати у звʼязку з відсутністю таки певних технологій", - пояснив командир.

Тому, за словами бійця, коли йдеться про українських фахівців, то потрібно розуміти, що Україна отримає додатковий ресурс, який допоможе державі жити більш безпечно.

"Не їдуть же батальйони чи бригади на виконання бойових завдань в інші країни. Ні, тут йде мова про швидку передачу досвіду. А що стосується цивільного сектору, є постанова КМУ, яка каже про те, що люди невійськовозобовʼязані, але можуть долучатися до формувань, які застосовують засоби ППО - для закриття неба та збиття безпілотників. Було б класно скористатися цією ініціативою замість того, щоб казати "як же так, в нас декілька фахівців поїхало надати практичну допомогу"", - підсумував Федоренко.

Продаж української зброї - що відомо

Раніше Reuters писав, що дві країни ведуть з Україною переговори про купівлю дронів-перехоплювачів. Ці перехоплювачі розглядаються західними арміями як ефективний і економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно недорогих безпілотників.

Також журналісти повідомили, що саме США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів.

Крім того, Politico повідомило, що Україна може навчити Близький Схід нищити "Шахеди". Зокрема Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями у сфері безпілотників.

"Ми справді бачимо значний інтерес до українських безпілотників-перехоплювачів з боку дуже широкого кола країн, включаючи Сполучені Штати. Це зрозуміло: Україна створила унікальні, перевірені в боях рішення для виявлення, відстеження та протидії такому типу загрози в масштабах, у реальних умовах", - зауважив представник українського оборонного підприємства на умовах анонімності.

