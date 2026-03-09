Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії, - Зеленський

Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в спонуканні Росії до припинення вогню.

Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з безпілотників для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The New York Times.

Президент зазначив, що Сполучені Штати звернулися за допомогою в четвер, і українська група вилетіла наступного дня. Очікується, що вона скоро прибуде на Близький Схід.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми відправимо наших експертів", - сказав Зеленський.

Відео дня

У дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані, за словами Зеленського, він і його команда приймали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханнями про допомогу.

При цьому Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в підштовхуванні Росії до припинення вогню.

Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з Росією".

"Тому я сказав: Послухайте, може, вони поговорять з росіянами, і росіяни зроблять паузу", – сказав він, додавши: "У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх".

Згідно з щоденними даними ВПС України, проаналізованими NYT, Україна тепер може знищувати більшість російських односторонніх ударних безпілотників. У лютому Росія відправила близько 5000 односторонніх ударних безпілотників і помилкових цілей в українські міста. Україна збила близько 87 відсотків з них.

Україна і війна на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але тільки за умови, що ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні.

4 березня видання Forbes писало, що пропозиція України країнам Перської затоки щодо дронів має реальну вагу, оскільки після того, як Росія почала бити по країні "Шахедами" в 2022 році, Київ відстежив і перехопив близько 57 тис. з них, розробивши багаторівневі, недорогі мережі перехоплення.

Вас також можуть зацікавити новини: