В Ірані обрали нового верховного лідера країни: що про нього відомо

У 2019 році США ввели санкції проти Моджтаби Хаменеї.

Рада експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим верховним лідером країни. Про це повідомляє Fars News.

Моджтабу Хаменеї вважають впливовою закулісною фігурою в Ірані. Він тісно пов'язаний з Корпусом вартових ісламської революції та силовими структурами Тегерана.

Моджтаба Хаменеї є другим за старшинством сином покійного колишнього вищого керівника Ірану Алі Хаменеї. Він народився в Мешхеді в 1969 році.

Крім того, Моджтаба Хаменеї вивчав теологію під керівництвом свого батька та інших впливових вчителів і став священнослужителем. Відомо, що він брав участь в ірано-іракській війні з 1987 по 1988 рік.

Нагадаємо, що в 2019 році США ввели санкції проти Моджтаби Хаменеї в рамках політики, спрямованої проти осіб, пов'язаних з Алі Хаменеї. У Вашингтоні заявляли, що він причетний до репресій всередині Ірану і за його межами.

Трамп пообіцяв ліквідувати все керівництво Ірану

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном. За його словами, операція "Епічна лють" закінчиться тільки тоді, коли у Тегерана більше не буде функціонуючої армії або керівництва при владі.

Трамп сказав журналістам, що переговори будуть не потрібні, якщо всі потенційні лідери Ірану будуть вбиті, а іранська армія знищена. Він припустив, що війна може закінчитися повною капітуляцією Тегерана.

