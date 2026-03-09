Ненажерливий китайський краб адаптується до будь-якої річки і витісняє місцеву фауну

В Темзі помітили самку краба, яка висиджувала близько мільйона яєць.

В багатьох європейських річках один маленький нелегальний пасажир зі Східної Азії тихо гризе береги, забиває труби та витісняє місцеву дику природу, повідомляє Econews.

Видання зазначає, що Китайський мохнаторукий краб (Eriocheir sinensis) зараз настільки поширений, що вчені відносять його до найбільш шкідливих інвазивних видів у світі, а європейські міські водойми знаходяться на першій лінії фронту.

Вигляд краба

Як йдеться в статті, цього краба легко впізнати, оскільки його клешні вкриті густим коричневим "хутром", схожим на пару вовняних рукавичок. Він мешкає в естуаріях навколо Жовтого моря, більшу частину життя проводить у прісноводних річках, а потім прямує вниз за течією до солонуватої води з метою розмноження.

"Такий катадромічний спосіб життя дозволяє йому заселяти будь-які водойми – від міських каналів до естуаріїв, де ведеться активне судноплавство", - пояснює видання.

Його походження

Дослідники припускають, що цей краб опинився так далеко від рідного дому завдяки торгівлі. Личинки та молоді особини можуть перетинати океани у баластній воді, а дорослі особини переносяться для продовольчих ринків і навіть акваріумів.

"Після заселення вид швидко поширюється річковими мережами та каналами і може навіть пересуватися по суші, коли на його шляху стоять перешкоди, такі як дамби", - розповідається в публікації.

До того ж, дорослі раки добре переносять забруднену воду, широкий діапазон температур і різні рівні солоності, як йдеться в останньому звіті про оцінку екологічних ризиків.

"На практиці це означає, що ці витривалі тварини можуть без особливих проблем жити під промисловим причалом, у передміській дренажній канаві або на пасторальній заплаві", - йдеться в статті.

Чим краб небезпечний

Зазначається, що справжньою проблемою є те, як ці краби риють землю. Вони проривають тунелі в м'яких берегах, викопуючи нори, довжина яких може досягати близько півметра.

Примітно, що з часом безліч маленьких отворів може послабити дамби та стінки каналів, як це роблять терміти в дерев'яному будинку.

Згідно з оцінками ризиків, наприклад, в Нідерландах, риття нір може спричинити ерозію, а в чутливих місцях навіть руйнування берегів, що загрожує захисним спорудам від повеней та сусіднім сільськогосподарським угіддям.

Як поділилося видання, інженери помічають крабів як у трубах, так і в мулі. Зокрема, в нижній течії Темзи велика кількість крабів з'явилася на вхідних решітках електростанцій та інших об'єктів.

Додається, що в Нідерландах краби забивають обладнання на очисних спорудах, змушуючи операторів частіше промивати системи та збільшуючи витрати на технічне обслуговування. В кінцевому підсумку це відбивається на рахунках за воду.

"З екологічної точки зору цей вид поводиться як невеликий агресивний опортуніст. Він харчується водоростями, водними рослинами, безхребетними та ікрою риб, а потім конкурує з місцевими крабами та раками за притулок та їжу", - пояснює видання.

В статті йдеться, що в Темзі сфотографували самку краба, що несла яйця. Виявилося, що до її нижньої частини було прикріплено приблизно мільйон яєць.

"Помножте це на зростаючу популяцію, і стане зрозуміло, чому місцеві види не встигають за ними", - зауважує видання.

За деякими німецькими оцінками, сукупний економічний збиток від цих крабів становить близько 80 мільйонів євро. В цю вартість входить пошкоджене обладнання, втрачену рибу та додаткову роботу з очищення водозабірних споруд.

Як з ним можна боротися

Видання зауважило, що вчені почали звертати увагу на єдину серйозну слабкість краба - люди люблять його їсти.

Зокрема, в Китаї цей вид є сезонним делікатесом, а в Європі рибалки вже виловлюють крабів для експорту та для діаспорних громад.

Тому зоологи з Музею природознавства та інші експерти висунули прагматичну ідею.

"Якщо популяції в таких річках, як Темза, зараз достатньо великі, ретельно регульоване кустарне рибальство може допомогти стримати їх чисельність, одночасно створюючи дохід для місцевих флотів", - пояснюється в статті.

Однак органи охорони здоров'я закликають до обережності. Наприклад, Міністерство рибальства та океанів Канади попереджає, що вживання в їжу сирих або недостатньо проварених крабів може бути ризикованим.

"На стіл повинні потрапляти лише повністю приготовані краби з затверджених районів, а деякі зони вилову були повністю закриті", - поділилося видання.

Оскільки приготування краба не зупинить його розмноження, вчені вживають заходів, щоб вони не потрапили в ті регіони, де їхньої популяції ще немає.

Інші цікаві факти про жителів океану

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені біля Антарктиди виявили загадкову істоту, яка разюче схожа на "полуницю з щупальцями". Її виявили під час експедицій в Південний океан. Promachocrinus fragarius, більш відома як антарктична полунична зірка належить до родини морських лілій, групи, відомої своїми довгими, гнучкими променями. Дослідники припускають, що у цих істот може бути від 10 до 20 променів. Цей вид істот можна зустріти на глибинах від 19 до 1900 метрів.

Також ми писали, що біля узбережжя Каліфорнії та Британської Колумбії виявлено глибоководного восьминога Graneledone boreopacifica, який близько 4,5 року висиджував яйця. Ще в квітні 2007 року морські біологи каньйоні Монтерей виявили самку восьминога, яка охороняла кладку яєць. Вони протягом наступних 53 місяців поверталися до цього місця ще 18 разів й бачили, що самка пильно стежить за потомством. За словами вчених, весь цей час самка майже не залишає кладку і не харчується, тобто, вона здатна голодувати близько 4,5 року.

