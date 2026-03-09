Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, - SIPRI

При цьому в 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках.

Україна була найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєнь у 2021–2025 роках, отримавши 9,7 відсотка від загального обсягу світового імпорту озброєнь, порівняно з 0,1 відсотка у 2016–2020 роках. Про це йдеться в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Всього з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року поставки основних видів озброєнь Києву здійснювали щонайменше 36 держав.

Трьома найбільшими постачальниками були США (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) і Польща (9,4%).

При цьому в 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках. Це багато в чому пояснюється скороченням США військової допомоги Україні в 2025 році. Водночас помітне зростання секретності щодо експорту зброї з США в Україну ускладнює надання надійних оцінок

У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включаючи ракети протиповітряної оборони та керовані бомби, враховуються SIPRI як експорт озброєнь із США.

Загалом п'ятьма найбільшими отримувачами основних видів озброєнь у 2021–2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.

Поставки зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп звинуватив Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні. Водночас похвалився, що йому вдалося відновити ці запаси, і зараз США мають "практично необмежений" запас зброї, за допомогою якого війни можна вести "вічно".

ЗМІ пишуть, що на тлі триваючих масових атак Росії ППО України може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot.

Також загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американського озброєння з України в регіон Перської затоки.

