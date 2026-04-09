Tesla розробляє новий недорогий кросовер: у Reuters розкрили перші подробиці

Новинка буде значно дешевшою, ніж електромобіль Tesla Model 3.

Компанія Tesla розробляє абсолютно новий, компактний і недорогий електрокросовер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

За словами співрозмовників агентства, в останні тижні Tesla зв'язалася з постачальниками, щоб обговорити деталі плану щодо створення нового компактного кросовера. Вони розповіли журналістам, що це буде нова модель, а не модифікація існуючих моделей Tesla Model 3 або Model Y.

Джерела повідомили, що новий електрокросовер вироблятиметься в Китаї. Також одне з джерел зазначило, що Tesla збирається розширити виробництво в США та Європі.

Співрозмовники агентства заявили, що довжина нової моделі становитиме 4,28 метра. Для порівняння, довжина Tesla Model Y, найкомпактнішого кросовера бренду, становить 4,75 метра.

В агентстві нагадали, що ще у 2024 році гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив про те, що компанія переорієнтується на створення безпілотних таксі та гуманоїдних роботів. За словами одного з джерел, нова модель потенційно може пропонуватися у повністю автономному виконанні або з ручним керуванням.

Крім того, джерела повідомили, що новинка буде значно дешевшою, ніж електромобіль Tesla Model 3, вартість якого в США становить від 34 000 доларів. За їхніми словами, Tesla планує скоротити витрати, зокрема, за рахунок використання батареї меншого розміру, що означає менший запас ходу.

Також одне з джерел додало, що новий електрокросовер, ймовірно, отримає лише один електромотор і стане легшим за інші моделі бренду. За його словами, вага новинки може становити близько 1,5 тонни. Джерела вважають, що виробництво моделі навряд чи розпочнеться у 2026 році.

У Tesla Model Y з'явилася нова версія

Раніше компанія Tesla представила в США нову повнопривідну версію електрокросовера Model Y. Початкова ціна цього варіанту становить 41 990 доларів.

Зовні нова модель майже не відрізняється від попередника. Це свідчить про формування певного фірмового стилю Tesla в дизайні авто.

