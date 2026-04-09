Найбільше вдарить по тим, хто у скруті: МВФ попередив про нове здорожчання продуктів

Розв’язаний Трампом конфлікт матиме довгострокові наслідки.

Ціни на продукти в світі продовжуватимуть зростати, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом двотижневе перемир’я з Іраном і можливе завершення війни. Про це йдеться в спільній заяві керівників Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку та Всесвітньої продовольчої програми за підсумками їхньої зустрічі.

"Війна на Близькому Сході перевертає життя та позбавляє людей засобів до існування в регіоні та поза його межами. Вона вже спричинила одну з найбільших криз на світових енергетичних ринках у сучасній історії. Різке зростання цін на нафту, газ та добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та проблем з продовольчою безпекою", – ідеться в заяві.

На думку представників МВФ та їхніх колег, найбільше постраждають від продовольчої кризи країни з низьким рівнем доходу населення та високою залежністю від імпорту. В зоні особливого ризику – соціально незахищені верстви населення.

"Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства", – попереджають у МВФ.

За розрахунками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, глобальні ціни на харчові продукти в березні зросли під впливом здорожчання енергоносіїв та логістики. Організація відстежує ціни на зерно, цукор, м'ясо, молочні продукти та рослинну олію.

Для українців вартість святкового кошику на Великдень додала в ціні за рік від 12% до 17% – залежно від того, чи класти туди сир, ковбасу, кагор та свіжі овочі.

Вас також можуть зацікавити новини: