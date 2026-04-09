Українці в Польщі можуть втратити законну підставу для перебування та роботи, - Лубінець

Українці в Польщі можуть втратити законну підставу для перебування та роботи, якщо їхній номер PESEL зі статусом UKR був оформлений без пред’явлення паспорта.

На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

"Якщо ваш номер PESEL зі статусом UKR був оформлений без пред’явлення паспорта, - вам необхідно підтвердити особу до 31 серпня 2026 року. Це вимога польського законодавства", - підкреслив він.

Омбудсмен пояснив, що потрібно звернутися до управління гміни або міста та пред’явити чинний паспорт. Орган самостійно оновить дані в реєстрі.

"Якщо не зробити цього вчасно, можлива втрата статусу UKR, зміна статусу в реєстрі та втрата законної підстави для перебування і роботи в Польщі", - написав Лубінець.

Крім того, він закликав перевірити актуальність усіх персональних даних, особливо якщо змінився паспорт або прізвище. "Це критично важливо при подачі заяви на карту побиту CUKR і для вас, і для вашої дитини", - пояснив Уповноважений.

Він закликав не відкладати ці процедури, адже це питання статусу та доступу до базових послуг.

Бізнес українців у Польщі

Як повідомлялося, у Польщі стрімко зростає кількість українських підприємців, які відкривають власний бізнес за франшизою популярної роздрібної мережі Żabka.

Близько 1 тисячі 100 громадян України керують магазинами цієї мережі, причому лише за останній рік до неї приєдналися майже 600 нових франчайзі (підприємців, які купують право на ведення бізнесу під відомим брендом) з України. Так, українці стали другою за чисельністю національною групою серед партнерів компанії після поляків.

