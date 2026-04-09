Наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня, – Шмигаль

Підготовка до майбутнього опалювального сезону триває вже зараз.

На початок опалювального сезону 2026/2027 в кінці осені Україна планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу в підземних сховищах, відповідно до базового сценарію. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики України Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема, і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", – зазначає Шмигаль.

Критично необхідний мінімум в газосховищах визначений на рівні 13,2 млрд куб. м – розрахунки зроблені на основі попередніх опалювальних сезонів. Такий обсяг дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак, впевнений урядовець.

Шмигаль виокремив три ключових моменти для забезпечення газом на зиму:

своєчасне контрактування імпортних поставок;

закачування палива до сховищ за найнижчими ринковими цінами;

диверсифікація маршрутів постачання.

Міністр також вказав, що окремий пріоритет має і підготовка до ремонтної кампанії – зокрема, формування запасів обладнання для виконання планових, позапланових та аварійних робіт завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Підготовка до нового опалювального сезону – головні новини

Влада радить громадянам вже зараз готуватися до наступної зими і утеплювати власні оселі. Для цього можна скористатися, зокрема, державними програмами з енергоефективності "СвітлоДім" та "ГрінДім", які повертають учасникам більшу частину коштів в якості компенсації.

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин зазначає, що в кінці зими Київ був готовий до опалювального сезону на 1-2%. Підготуватися до наступних холодів буде неможливо без бажання місцевої влади, каже він.

Вас також можуть зацікавити новини: