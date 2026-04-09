Чи загрожує Україні дефіцит бензину і дизелю: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України очікує, що ціни на пальне почнуть знижуватися.

Україна точно не залишиться без пального, оскільки вже домовилася про забезпечення річним обсягом поставок з країнами Перської затоки в разі виникнення дефіциту. Проте ці домовленості не стосуються ціни на енергоресурси, яка залежатиме від подій на Близькому Сході, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНІАН.

"На сьогодні альтернативи такому об’єму в світі немає. Ми домовились з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо, про всяк випадок, мати об’єм на рік, якщо буде всюди дефіцит. Але об’єм на рік – це про об’єм, а не про ціну", – сказав президент.

Ціну будуть визначати ринкові фактори, які сильно залежать від наявності чи відсутності бойових дій в регіоні.

"Ніхто не буде нам нарощувати спеціально ціну, у нас буде нормальна ціна. Думаю, що ціна буде спадати зараз. Дай Бог, що буде триматися припинення вогню і розблокування Ормузької протоки – на сьогодні це найважливіше, що має вплив на ціну", – пояснив Зеленський.

Разом з тим, отримати паливо цивільні зможуть тільки після задоволення всіх потреб ЗСУ.

"Ми без палива точно не залишимося, не залишимося без дизелю. Ми дивимось на об’єм, який нам потрібен для Збройних Сил, розуміємо всі виклики. В порядку пріоритетів будемо вирішувати", – підсумував президент.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Попри здешевшання нафти після підписання двотижневого перемир’я між США та Іраном 8 квітня, дизельне пальне на українських АЗС подорожчало ще на 39 копійок, 95-й бензин – на 25.

Експерти відзначають, що здешевшання пального не слід чекати в найближчі два тижні, оскільки має пройти певний час після припинення бойових дій. Водночас здешевшання може сягнути 15 гривень за літр пального.

