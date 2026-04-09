У Путіна заявили про продовження переговорів зі США щодо України

Лавров зазначив, що РФ тривалий час не бачила особливих перспектив відновлення діалогу.

Контакти між Росією та США щодо України тривають неформально та конфіденційно. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише Anadolu Ajansı.

"Про це не раз говорив Дмитро Пєсков (прес-секретар глави РФ - УНІАН). Контакти щодо української теми у нас тривають неформально, конфіденційно, особливих якихось перспектив відновлення діалогу ми тривалий час не бачили", - сказав він.

За словами Лаврова, американські чиновники зараз зайняті іншими справами. Він додав, що через те, що в американської сторони на всіх напрямках зовнішньої політики одна група посередників, виникла певна пауза.

У виданні нагадали, що раніше Пєсков заявив на брифінгу для преси, що Росія та Україна продовжують переговори зі США своїми власними каналами та обмінюються інформацією.

У США заявили про "значний прогрес" у переговорах між Україною та РФ

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в переговорах між Росією та Україною про припинення війни спостерігається "значний прогрес". За його словами, позиції сторін зблизилися.

Венс додав, що сторони ще не досягли остаточного прогресу, але він "досить оптимістично налаштований з цього приводу, тому що війна, по суті, втратила сенс". Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться "про торги за кілька квадратних кілометрів території в тому чи іншому напрямку".

