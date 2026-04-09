Декларування для всіх українців: голова 'Укрпошти' Смілянський вигадав чергове ноу-хау

Головний поштар виступає проти відкритих декларацій для посадовців.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський вважає, що заповнювати податкові декларації мають всі українці, а не тільки посадові особи. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим", – пише Смілянський.

За такої системи чесно сплачувати податки доведеться всім, а не тільки чиновникам, вважає СЕО "Укрпошти".

"Зараз у нього є відмазка: тесть подарував. А тесть декларацію заповнювати не має, тож усе пучком. Якщо всі заповнять закриті декларації і хтось вкаже адресу на Хрещатику за доходу в 10 000 гривень, до нього мають прийти й запитати: а звідки кошти на житло в центрі Києва?" – пропонує Смілянський.

Як приклад для орієнтиру, управлінець вказує США, де немає відкритих декларацій. При цьому податкові декларації заповнюють усі громадяни, і з корупцією борються більш ефективно.

"Знаєте, чому? Бо податкова США контролює не лише доходи, а й витрати. Причому робить це в живому, цифровому режимі й точно знає, що не можна жити на Times Square чи поруч із Білим домом у Вашингтоні та мати мінімальну зарплату. А от у нас навіть із усіма відкритими деклараціями так чомусь виходить", – пише голова "Укрпошти".

Смілянський додає, що вважає відкриті декларації та довічний статус PEP (політично значущої особи) великою шкодою. На його думку, корупціонерам вони не заважають, а для нормальних фахівців тільки стають перешкодою для приходу в держсектор.

Скандали зі Смілянським – останні новини

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський любить активно дискутувати в соцмережах на гострополітичні теми, при цьому не соромлячись у висловах. Нещодавно він назвав "хворими на голову" людей, що працюють в Україні за мінімальну зарплату.

До цього Смілянський розповів, що листоноші "Укрпошти" продають ковбасу та печиво, і розкрив суму річного доходу від реалізації продуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: