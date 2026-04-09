Названо 10 найбільш продаваних смартфонів у світі: на першому місці очікувано iPhone

"Яблучні" пристрої посіли перші чотири місця.

Смартфони Apple продовжують домінувати на світовому ринку. Згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, у четвертому кварталі 2025 року моделі iPhone посіли одразу п'ять позицій у рейтингу десяти найбільш продаваних смартфонів.

За інформацією агентства, найбільш продаваним смартфоном у світі став преміальний iPhone 17 Pro Max. На другому та третьому місцях розташувалися iPhone 17 та 17 Pro відповідно. Також до десятки увійшли iPhone 16 (4 місце) та iPhone 16e (8 місце).

Основним конкурентом Apple залишається Samsung, яка посіла чотири позиції в рейтингу – в основному за рахунок доступних моделей лінійки Galaxy A. Ще одне місце дісталося Xiaomi з бюджетним смартфоном Redmi. Galaxy S25 – єдиний преміальний телефон на базі Android у топ-10.

За даними аналітиків, десять найбільш продаваних смартфонів забезпечили близько 23% усіх світових продажів у кварталі, при цьому на один лише iPhone 17 Pro Max припало приблизно 5%.

Експерти відзначають, що Apple стабільно утримує лідерські позиції, особливо в преміальному сегменті, тоді як конкуренти зазвичай досягають успіху завдяки більш доступним пристроям.

Новий iPhone традиційно покажуть у вересні. За даними Reuters, цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone. Через півроку після цього навесні 2027 року анонсують iPhone 18, iPhone 18e і, можливо, iPhone Air 2.

А наприкінці лютого Samsung представила флагманську лінійку Galaxy S26. Модель Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" і чіпсет Snap 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600 (залежить від регіону), молодші моделі S26 і S26+ також отримали нові процесори, а ось дисплеї без антишпигунської функції.

