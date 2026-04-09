У Путіна прокоментували ідею великоднього перемир’я

Минулого року Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення вогню на Великдень.

Кремль не планує влаштовувати великоднє перемир'я на фронті в Україні, всупереч пропозиції Володимира Зеленського. Про це на брифінгу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Так, один із журналістів нагадав, що минулого року Путін ініціював великоднє перемир'я. У зв'язку з цим у Пєскова запитали, чи не планується щось подібне і цього року.

"На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не приймав", – коротко відповів речник Кремля.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков також заявив, що побоювання європейських країн щодо вторгнення РФ далі в Європу нібито "абсолютно безпідставні".

"Росія не становить загрози для жодної країни, яка не планує стати центром антиросійської діяльності, яка не планує знищувати російськомовне населення і яка не планує якимось чином підривати безпеку Російської Федерації", – збрехав Пєсков.

Він також прокоментував повідомлення про те, що російські військові кораблі почали епізодично супроводжувати напівнелегальні танкери "тіньового флоту".

"Ми з вами за останні місяці були свідками неодноразових випадків піратства в міжнародних водах. Ці випадки піратства, зокрема, завдавали шкоди й економічним інтересам Російської Федерації. Російська Федерація вважає себе вправі й обов’язково вживатиме заходів щодо захисту своїх інтересів", – відповів речник Кремля.

Великоднє перемир’я 2025

Як писав УНІАН, у 2025 році Росія в односторонньому порядку оголосила так зване "великоднє перемир’я", яке передбачало тимчасове припинення бойових дій з вечора 19 квітня до півночі 21 квітня. При цьому ідея не була узгоджена з Україною, що практично виключало можливість встановити реальне припинення вогню, а сам формат ініціативи мав декларативний характер.

Незважаючи на оголошене перемир’я, російські війська фактично не припиняли бойові дії. За даними українських військових, одразу після оголошення режиму тиші РФ продовжила атаки як на фронті, так і на цивільну інфраструктуру, що свідчило про формальний характер заяв Кремля.

Масштаби порушень були системними та масовими. За підсумками Великодня, за інформацією українських військових, російські війська порушили власне "перемир’я" 2935 разів за добу, здійснивши десятки штурмів, тисячі обстрілів та масове застосування дронів.

