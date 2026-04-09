Інших варіантів немає: Плетенчук пояснив, чим цікавий ЗСУ Новоросійський порт

За словами військового, ворог може вивести залишки ЧФ, але не має бажання та політичної волі.

У Новоросійську (Краснодарський край РФ) наразі перебувають бойові одиниці Чорноморського флоту (ЧФ) Росії, які свого часу ворог вивів з тимчасово окупованого Криму - якщо підтвердиться ураження одного з фрегатів, в акваторії Чорного моря залишиться 5 носіїв ракет типу "Калібр". Також через Новоросійськ йде велика кількість нафти, експорт якої "підживлює" війну проти України. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Не слід забувати, що Новоросійськ - найбільший порт РФ. Зараз сезон змінюється - обсяги експортування повинні збільшуватися, а 20% наливної нафти йде саме через Новоросійськ. Враховуючи те, що відбувається на півночі Росії, в Усть-Лузі, ймовірно, окупанти приділятимуть ще більш уваги щодо експортної спроможності. Але є проблемка - ми туди можемо дотягнутися… - щось вибухає та стосується це й експортних потужностей, які дозволяють окупантам під час паливної кризи заробляти додаткові гроші для фінансування війни", - зазначив Плетенчук.

Тому цілком логічно, додав він, що цей промисловий потенціал потрібно зменшувати, щоб мінімізувати можливості ворога фінансувати власну агресію.

Відео дня

У Новоросійську наразі базуються кораблі Чорноморського флоту РФ, бо інших локацій у Чорному морі ворог не має. За словами військового, якщо підтвердиться пошкодження одного з фрегатів, то у складі ЧФ Росії, у Чорному морі, залишиться 5 носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

"Якщо підтвердиться якесь серйозне ураження одного з фрегатів… Вже другого, бо вже підтверджено, що "Адмірал Ессен" отримав (ураження - УНІАН), то у них залишається у строю три надводні кораблі та два підводні човни, які є носіями крилатих ракет", - констатував представник ВМС України.

За його словами, за бажанням Росія могла вивести з Новоросійська залишки Чорноморського флоту Волго-Донським каналом, який наразі залишається відкритим. Як зазначив Плетенчук, у росіян завжди була та є можливість зробити такий перехід, але немає бажання та політичної волі.

"Тому що є розуміння, як це виглядатиме… Важко вони пережили вихід з Криму. Це можна як завгодно називати для внутрішньої аудиторії, але ж всі чудово розуміють, що Севастополь - це основний пункт базування у Чорному морі. Та, якщо вони не можуть ним користуватися, значить, програли. Тому вони максимально довго будуть там залишатися. Інших варіантів в Азово-Чорноморському басейні немає", - наголосив Плетенчук.

Він уточнив, що до Новоросійську з Криму росіяни вивели всі цінні одиниці, а в Севастополі залишився допоміжний флот, певні катери та інші "не цікаві" засоби.

Наслідки ударів для логістики росіян

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що ураження російського порома "Славянин" вплине на логістику росіян. Зокрема, на шляхах постачання, у тому числі мастильних матеріалів до тимчасово окупованого Криму.

На думку військового, тепер ворог здійснюватиме більше навантаження на залізницю, яку проклав по окупованих територіях на півдні України - з Ростова (РФ) до Джанкою (північ Криму).

6 квітня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження фрегата "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ (РФ), але згодом уточнив, що йдеться за фрегат "Адмірал Макаров".

Плетенчук пояснив, що "Адмірал Григорович" перебуває поза зоною Азово-Чорноморської акваторії, а фрегати "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович" - кораблі одного проєкту.

Згодом Telegram-канал CyberBoroshno припустив, що уражено, очевидно, фрегат "Адмірал Ессен". За словами аналітиків, ідентифікацію підтверджує характерний білий колір радарів, притаманний саме цьому кораблю.

Вас також можуть зацікавити новини: