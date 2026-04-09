Sony показала революційні телевізори True RGB: над технологією працювали 20 років

Sony анонсувала нове покоління телевізорів з технологією True RGB, над якою компанія працювала майже 20 років. Йдеться про телевізори з LCD-матрицею, які максимально наближені за піковою яскравістю та глибиною до OLED, пише FlatpanelsHD.

True RGB – це той самий клас дисплеїв, що вже демонстрували LG, Samsung та інші бренди. На відміну від класичного підсвічування з білими світлодіодами та кольоровими фільтрами, тут використовуються крихітні окремі червоні, зелені та сині світлодіоди.

Sony стверджує, що True RGB пропонує значно реалістичніше зображення з мінімальними спотвореннями та покращеною однорідністю кольору у складних сценах, що особливо помітно під час демонстрацій поруч зі звичайними Mini LED-панелями. Яскравість у таких телевізорів також вища.

Журналісти, які побували на закритих показах, відзначають, що True RGB перевершує за яскравістю звичайні LCD-панелі з білим підсвічуванням, а OLED – за насиченістю кольорів і стабільністю зображення під кутом. Хоча OLED все ще зберігає перевагу в глибині чорного кольору.

Перші смарт-телевізори японської компанії з технологією True RGB вийдуть навесні 2026 року, але точні ціни та характеристики невідомі.

За словами експертів, зараз – найкращий час для купівлі телевізора. На тлі дефіциту та зростання цін на пам'ять найближчим часом виробники будуть змушені або скорочувати маржу, або перекладати додаткові витрати на покупців.

Як УНІАН уже писав, Samsung вперше за понад 20 років втратила статус провідного виробника телевізорів, поступившись ним TCL. Успіх бренду пов'язують з агресивною експансією на ринки поза Китаєм та активним розширенням модельного ряду, включаючи бюджетні телевізори.

