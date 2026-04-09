Якщо не бити росіянам по морді, вони не будуть рахуватися з Україною, - Зеленський

Україна продовжить відповідати на російські масовані повітряні атаки.

Україна буде дзеркально відповідати на усі дронові і ракетні атаки, які Російська Федерація регулярно здійснює проти України, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Закарпатті, передає кореспондент УНІАН.

Президент України відповів, чи може Україна припинити удари по російським нафтопереробним заводам:

"Зменшення ударів по українській енергетиці призведуть до зменшення ударів по російській".

При цьому, на думку президента, складно порівнювати, хто більше завдає нині ударів, Україна чи Росія.

"Вони сказали, що ми сьогодні більше завдаємо втрат, ніж вони нам. Я прошу вибачити, так може подивимось ретроспективу всіх років війни. Ми ж не можемо порівнювати об’єми. Вони нанесли нам ударів набагато більше, вбивали наших людей, вбивали набагато більше наших цивільних", - зазначив Зеленський.

У нього запитали, чи можуть вимоги міжнародних партнерів припинити ці удари:

"Ми використовуємо нашу зброю. Ми захищаємось. І якщо не бити їм по морді – вони будуть бити по нам, і навіть не рахуватись з нами. Не відчувати, що таке війна. І тому треба їм відповідати. Ми і відповідаємо".

Як наголосив президент, Україна дзеркально відповідатиме на дії Росії, використовуючи для цього усі наявні ресурси. "Все по справедливості", - додав президент.

Як Україну просили не бити по Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав, що міжнародні партнери України звернулися до Києва з проханням послабити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Останнім часом українські атаки на російські НПЗ стали досить успішними. Зокрема, Ново-Уфимський НПЗ був змушений зупинити одну зі своїх найбільших установок з переробки сирої нафти після атаки українських дронів.

Четвертий найбільший НПЗ у РФ – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НПЗ "НОРСІ") призупинив роботу у неділю після результативної атаки українських безпілотників.

Кілька разів зазнавав атак російський порт Усть-Луга, головний порт на Балтійському морі.

