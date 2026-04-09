'Не хочу, щоб Росія заробляла': Зеленський жорстко відповів на скандал довкола 'Дружби'

Президент запевнив, що Україна виконає всі свої зобов’язання.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання транзиту російської нафти для України не економічне, а принципове через війну. Про це він розповів, відповідаючи на питання УНІАН, під час Конгресу регіональних рад.

За його словами, Україна не хоче давати Росії можливості заробляти на будь-яких ресурсах, однак змушена враховувати міжнародні домовленості.

"Я сказав, що не хочу, щоб Україна давала Росії можливість заробляти на будь-чому. Ми просто у війні. Тут питання особисте, питання не енергетичне. Це питання нашого пріоритету", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ситуація ускладнилася через блокування коштів Угорщиною, яка пов’язує це з роботою нафтопроводу "Дружба". У Європейському Союзі, за його словами, пропонують компроміс: Україна проводить ремонт, після чого фінансування має бути розблоковане.

Він також зауважив, що обсяги нафти, які транспортуються цим маршрутом, не мають суттєвого впливу на глобальні ціни. Натомість ключовим фактором стала світова енергетична криза, а не конкретні поставки через Україну.

Окремо Зеленський підкреслив, що Україна не блокувала постачання нафти до Угорщини та Словаччини – за його словами, необхідні обсяги були доступні, зокрема в портах Хорватії.

"Про обсяги – я спеціально зустрічався з прем’єр-міністром Хорватії і у нього весь об’єм для Угорщини і Словаччини був в портах. Тобто звинуватити, що ми щось комусь заблокували – ні", – зауважив Зеленський.

Президент також різко відреагував на звинувачення щодо пошкодження інфраструктури "Дружби", наголосивши, що руйнування спричинені російськими атаками. Попри це, Зеленський запевнив, що Україна виконає свої зобов’язання.

Угорщина заблокувала виділення Україні репараційного кредиту на 90 мільярдів євро. Міністр закордонних справ країни Петр Сійярто заявив, що Будапешт не зніме вето, допоки не буде відновлено транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських ударів.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" мало б той самий ефект, що й послаблення або скасування санкцій проти Росії. Він вважає, що нафтопровід практично не впливає на світовий нафтовий ринок, оскільки йдеться про "абсолютно не ті обʼєми".

