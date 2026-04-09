Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 10 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 10 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,47 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,45/43,48 грн/дол., а до євро - 50,78/50,80 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 9 квітня подешевшав на 8 копійок і складав 43,72 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,20 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав одразу на 43 копійки і складав 51,17 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,40 гривні за євро.

При цьому президент Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що курс долара в Україні може відчутно знизитися у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході. Він зазначив, що, якщо вартість нафти на світових ринках буде знижуватися, українська гривня реагуватиме ослабленням курсу долара. Євро, за прогнозом Дубаса, залишатиметься на поточному рівні, а долар може подешевшати до 43,20–43,40 гривні вже найближчим часом.

