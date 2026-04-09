Молодь розчаровується в ШІ: нове дослідження показало зростання скепсису

Експерти відзначають парадокс: молодь активно використовує штучний інтелект у навчанні, роботі та навіть особистому житті, але при цьому все менше довіряє цим інструментам.

Представники покоління "Z" (зумери) дедалі частіше відчувають тривогу та роздратування щодо штучного інтелекту – попри те, що продовжують активно ним користуватися. Про це свідчать дані нового дослідження Gallup.

Згідно з опитуванням, проведеним серед людей віком 14–29 років, рівень ентузіазму щодо ШІ знизився з 27% до 18% за рік. Все більше зумерів кажуть, що відчувають сумніви і навіть злість через вплив технології на їхнє майбутнє.

Особливо насторожено до ШІ ставляться молоді люди, які вже працюють або тільки виходять на ринок праці. Майже половина опитаних вважає, що ризики ШІ у роботі перевищують його переваги – це на 11% більше, ніж рік тому. Лише 15% впевнені, що ШІ приносить більше користі, ніж шкоди.

При цьому парадоксально, що рівень використання ШІ залишається високим. Молоді люди продовжують регулярно звертатися до "розумних" чат-ботів, але емоційне ставлення до них стає дедалі настороженим.

Окремо відзначається зростання негативних емоцій: частка тих, хто відчуває злість щодо ШІ, збільшилася приблизно на 9 процентних пунктів за рік.

Експерти пояснюють таку динаміку тим, що покоління Z – перше, яке одночасно активно використовує ШІ та повною мірою стикається з його наслідками. Молодь уже зараз намагається адаптуватися до майбутнього, де штучний інтелект відіграватиме ключову роль, і тому оцінює його більш критично.

УНІАН розповідав про новий тренд серед зумерів: вони втратили інтерес до віддаленої роботи і хочуть працювати в офісі. Багато співробітників покоління Z розпочали свою кар'єру під час локдаунів і, як вони стверджують, втратили важливі можливості для соціального спілкування.

Недавнє дослідження показало, що представники покоління Z виявилися дурнішими за своїх батьків – це перше подібне покоління в історії. Виною всьому виявилися сучасні технології та онлайн-навчання.

Вас також можуть зацікавити новини: