Легендарний 'Німіц' йде на пенсію: найстаріший авіаносець США почав прощальну місію

Легендарний атомний корабель обійде мис Горн перед списанням після майже 50 років служби

Військово-морські сили США розпочали останнє розгортання атомного авіаносця USS Nimitz, який вирушив у тривалий перехід навколо Південної Америки перед виведенням з експлуатації, пише Daily Galaxy.

Корабель, що є найстарішим діючим авіаносцем американського флоту, після цього рейсу прибуде на східне узбережжя, де розпочнеться багаторічний процес його списання.

Через свої габарити USS Nimitz не може пройти через Панамський канал, тому змушений обійти мис Горн – один із найскладніших маршрутів у світі.

Такий шлях значно подовжує подорож, але відкриває можливості для спільних навчань із країнами регіону.

Потужна ударна група

Авіаносець очолює 11-ту ударну групу, до складу якої входять есмінці з протиракетною обороною та протичовновими можливостями.

На борту – понад 60 літаків, зокрема винищувачі F/A-18 Super Hornet і літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye, що забезпечують контроль на сотні кілометрів.

Аналітики не виключають участі корабля у навчаннях UNITAS – найстарішій багатонаціональній морській операції у світі.

Такі місії дозволяють відпрацьовувати спільні дії, включно з радіоелектронною боротьбою, пошуково-рятувальними операціями та протичовновою обороною.

Остання сторінка історії

Після завершення рейсу USS Nimitz прибуде до бази в Норфолку, де почнеться його деактивація. Процес передбачає вилучення ядерного палива та демонтаж систем і триватиме роками.

Авіаносець, введений в експлуатацію у 1975 році, завершує майже півстолітню службу, поступаючись місцем новітнім кораблям класу Gerald R. Ford-class.

Ця місія стане фінальним походом легендарного корабля, який десятиліттями був символом морської могутності США.

Нагадаємо, що усі 11 американських авіаносців дотримуються так званого "правила п'яти миль", яке вкрай рідко порушується. Це правило передбачає зону відчуження в 5 морських миль (приблизно 9,3 кілометра), встановлену навколо авіаносців. Хоча на фотографіях можна побачити щільні шикування кораблів авіаносної ударної групи навколо авіаносця USS Abraham Lincoln, це не є нормою під час бойових дій та повітряних операцій.

Водночас США стикаються з нестачею авіаносців на тлі зростання глобальних загроз. Наразі американський флот має 11 авіаносців, однак цього вже недостатньо для ефективного реагування на одночасні кризи в Ірані, Індо-Тихоокеанському регіоні та Червоному морі.

