Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік

Зростання ВВП може прискоритися до 4% у 2027 році за умови припинення бойових дій.

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%. Зростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році.

Як зазначається в оновленому прогнозі Світового банку, основні причини спаду - пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

При цьому підтримки виробництва та інвестицій через військові витрати та реконструкцію виявилося недостатньо для компенсування слабких результатів у інших секторах економіки.

"Очікується, що зростання в Україні цього року знизиться до 1,2 %, обтяжене зростанням цін на енергоносії, загостренням бойових дій, дефіцитом робочої сили та фіскальним тиском. Перспективи України залежать від тривалості бойових дій у країні та сталого зовнішнього фінансового сприяння", - ідеться в документі.

Зазначається, що зростання може прискоритися до 4% у 2027 році за умови припинення бойових дій та підтримки масштабної реконструкції і відновлення споживчого попиту. Проте очікується, що зростання залишатиметься нижчим за попередні прогнози через масштаби пошкоджень енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили та збережену невизначеність.

Експерти Банку наголошують, що просте відновлення пошкоджених об'єктів не забезпечить стійкого розвитку через глибокі структурні проблеми, які існували ще до 2022 року. Україна втратила свої традиційні переваги у вигляді дешевих енергоносіїв та доступу до східних ринків, а висока концентрація ринку навколо державних підприємств та сировинна залежність стримують динамізм бізнесу.

"Навіть за довоєнних темпів зростання, досягнення рівня доходів Польщі на момент її вступу до ЄС зайняло б понад три десятиліття", - зазначається в прогнозі.

За оцінками Банку, для реалізації потенціалу Україна потребує широкої структурної трансформації, головним чином через реформи на рівні всієї економіки: посилення конкуренції, скорочення державного впливу, мобілізація приватного та іноземного капіталу, а також збільшення кваліфікованої робочої сили.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України цьогоріч зросте на 2,5%, а наступного року – на 4%. При цьому попередній прогноз Банку був значно вищим – 5% зростання ВВП у 2026 році.

У жовтні 2025 року Світовий банк радикально знизив власний прогноз зростання ВВП України у 2026 році з 5,2% до 2%. Це пов’язано з тим, що банк очікував у своїх прогнозах на закінчення війни у 2025 році.

