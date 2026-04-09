Росія намагається втюхати свій СПГ через посередників на тлі енергетичної кризи, – Bloomberg

У небезпеці опинилися країни, які залежать від поставок із Катару.

Росія намагається скористатися глобальним дефіцитом поставок природного газу, щоб продати своє заборонене "блакитне паливо" країнам Південної Азії, які страждають від дефіциту енергоресурсів.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що минулого тижня російський газ пропонувався зі знижкою у 40% порівняно зі спотовими цінами через маловідомі посередницькі компанії, що базуються в Китаї та Росії. За інформацією джерел, продавці можуть надати документи, які створять видимість того, що поставки відбуваються з неросійських джерел, таких як Оман або Нігерія.

Bloomberg поки що не вдалося підтвердити, чи були куплені якісь із цих партій.

Фактичне закриття Ормузької протоки та атаки на найбільший у світі завод з експорту СПГ у Катарі призвели до скорочення світових поставок приблизно на п'яту частину, що спричинило зростання цін. Поставки з Катару зупинилися, що змусило клієнтів у Бангладеш та Індії шукати дорожчі альтернативи.

Хоча Росія неухильно розширює експорт зі своїх заводів, що підпадають під санкції США – "Арктик СПГ-2" і "Портова" – більшість покупців, як і раніше, з обережністю ставляться до цих вантажів через побоювання потрапити під санкції Вашингтона. Китай поки що залишається єдиною країною, яка імпортує російський СПГ, що підпадає під санкції, за допомогою "тіньового флоту".

Розширення поставок до країн за межами Китаю допомогло б Росії диверсифікувати клієнтську базу та збільшити експорт з об'єктів, що потрапили до "чорного списку". "Арктик СПГ-2" розпочав експорт у 2024 році, але його потужність обмежена через брак судноплавних потужностей та покупців.

Експорт російського газу до ЄС та блокування Ормузької протоки

Протягом 2025 року експорт російського газу до Євросоюзу скорочувався. За підсумками 2025 року він обвалився на 44%. ЄС планував відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Однак 2 березня Іран заявив про закриття Ормузької протоки. Обмеження судноплавства в протоці, а також удари по Катару, який є одним із постачальників газу до ЄС, відновили дебати щодо відмови блоку від російського газу.

Чиновники ЄС запевняють, що не збираються відмовлятися від заборони на ввезення російського газу, незважаючи на негативні наслідки війни в Ірані, але тепер неясно, чи відбудеться це наприкінці наступного року.

Водночас у березні середньодобовий обсяг експорту російського газу до ЄС зріс на 22% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року – до 55 мільйонів кубометрів.

