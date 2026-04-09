РФ спробує захопити Дніпро та Харків: Зеленський про відмову від Донбасу

США вважають, що Донбас для України нічого не означає.

РФ не зупиниться, якщо Україна віддасть їй Донбас, а спробує захопити інші населені пункти. Про це у подкасті The Rest is Politics заявив президент України Володимир Зеленський, передає The Guardian.

Він зазначив, що американська делегація, а саме спецпосланник США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, провела "занадто" багато часу в Москві з Путіним. А тому команда Трампа до кінця не змогла зрозуміти, чого насправді хоче РФ.

Президент також зазначив, що він краще за Білий дім розуміє психологію кремлівського диктатора і його військові цілі. Зокрема, за словами президента, якщо Україна піде на поступки і віддасть РФ Донбас, то Москва спробує захопити інші обласні центри. А саме – Дніпро та Харків.

"Ми маємо визнати, що американці частково вважають, що Донбас для нас нічого не означає. Вони не хочуть визнавати, що Путін їх обдурить і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну", – пояснив Зеленський.

Раніше в Кремлі заявили, що вони очікують на відновлення тристоронніх зустрічей з Україною на тлі припинення вогню на Близькому Сході. Зокрема речник Путіна Пєсков заявив, що сподівається, що в США зʼявиться більше часу на це.

Видання Foreign Affairs зазначало, що переговори щодо завершення війни в Україні хоч і зайшли у глухий кут, однак це не повʼязано з війною на Близькому Сході. На думку видання, проблема в стратегії, яку США просуває під час переговорів.

