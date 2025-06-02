Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.

Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолили автомобілі Toyota. Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.

Найбільш популярною моделлю станом на квітень є Toyota RAV4, яка продемонструвала зростання на 0,5%. На другому місці опинилася Toyota Corolla, тоді як третю позицію посів Ford F-Series.

Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році. Перше покоління позиціонували як жіночий автомобіль для активного відпочинку. У травні 2025-го дебютувала RAV4 шостого покоління.

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ТОП-10 найпопулярніших авто у світі:

Toyota RAV4 (+0.5%);

Toyota Corolla (-13.6%);

Ford F-Series (+17.4%);

Tesla Model Y (-29.1%);

Honda CR-V (+0.8%);

Chevrolet Silverado (-5.1%);

Hyundai Tucson (-0.5%);

Toyota Camry (+4.1%);

Toyota Hilux (+0.2%);

Kia Sportage (+0.3%).

Автомобільний ринок – що кажуть фахівці

Нещодавно експерти назвали десятку найкращих міських автомобілів з пробігом. До рейтингу потрапили Skoda Citigo, Hyundai i10, Volkswagen Up, Seat Mii, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Ford Ka+, Toyota Aygo, Fiat 500, Peugeot 108. Найкращим з них вважають Skoda Citigo, який може похвалитися приємною керованістю і плавністю ходу.

Також названо десять найкращих недорогих універсалів з пробігом. До списку потрапили, зокрема, Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant та Seat Leon ST.

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