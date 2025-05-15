Серед нових машин найпопулярнішим в цьому сегменті залишається кросовер Toyota RAV4.

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 2,7 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 46% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці профільного "‎УкрАвтопрому"‎.

Частка нових машин в загальній кількості становила 63%, тоді як у минулому році цей показник складав 51%.

Серед нових машин найпопулярнішим в цьому сегменті залишається кросовер Toyota RAV4, який традиційно входить до числа найбільш затребуваних авто в Україні.

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Трійка найпопулярніших нових гібридів місяця:

Toyota RAV4 – 268 одиниць;

Audi Q8 – 112;

Toyota Yaris Cross – 109.

Трійка найпопулярніших імпортованих гібридів з пробігом:

Toyota Prius – 74 одиниці;

Kia Niro – 58;

Toyota RAV4 – 47.

Кросовери, які варті уваги – що кажуть фахівці

Тим, хто шукає гарний кросовер, фахівці радять звернути увагу на такі моделі, як Kia Telluride, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Soul, Mazda CX-5 та Subaru Outback.

Найкращим вибором спеціалісти вважають саме Kia Telluride, який "пропонує все, що може знадобитися водієві в наш час". Серед головних переваг цього автомобіля – просторий інтер'єр і приємна керованість. Окрім того, Telluride може похвалитися зручною інформаційно-розважальною системою.

Також раніше фахівці назвали найкращі недорогі кросовери з пробігом. На першому місці опинився автомобіль Honda CR-V (2018 рік), який серед іншого має широкий набір стандартних систем безпеки.

Окрім нього до списку потрапили такі моделі як Toyota RAV4 (2018 рік), Mazda CX-5 (2020 рік) та Subaru Forester (2019 рік).

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