Китай планує збільшити закупівлі забороненого російського газу вдвічі, – Reuters

Єдиним покупцем газу, виробленого на проекті "Арктик СПГ-2", є Пекін.

Китай готує другий імпортний термінал для обробки вантажів зрідженого природного газу з російського підсанкційного проекту "Aрктик СПГ-2". Маршрут, який досі працював з єдиним терміналом, буде розширено до жовтня, повідомляють джерела Reuters.

Нещодавно побудований СПГ-термінал Лонгкоу в провінції Шаньдун на сході Китаю, який готується до прийому вантажів "Aрктик СПГ-2", належить державному трубопровідному гіганту PipeChina. Російський арктичний проєкт коштує щонайменше 21 мільярд доларів та перебуває під жорсткими санкціями. Він розрахований на виробництво 19,8 мільйона тонн СПГ на рік.

Китай, єдиний відомий покупець підсанкційних вантажів "Aрктик СПГ-2", з серпня 2025 року отримував поставки через термінал PipeChina Бейхай в Гуансі. Відтоді сюди прибув 41 вантаж, або 2,6 мільйона тонн забороненого СПГ.

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Російська компанія "Новатек", якій належить "Aрктик СПГ-2", знизила ціни на вантажні перевезення на 30-40% з серпня 2025 року, щоб залучити китайських покупців, попри санкції.

Китай – найбільший у світі імпортер СПГ, який минулого року придбав у Росії 7,57 мільйона тонн газу. Пекіну потрібен додатковий термінал для отримання більшої кількості підсанкційного газу. Новий термінал Лонгкоу в прибережному місті Яньтай має річну потужність прийому 5 мільйонів тонн порівняно з 6 мільйонами тонн у Бейхаї.

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