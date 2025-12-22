РФ стала другим найбільшим постачальником скрапленого газу до Китаю.

Експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не зважали на ризик західних санкцій, аби отримати дешеве "блакитне паливо".

Видання Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці зазначає, що Китай у листопаді імпрортував з РФ 1,6 млн тонн скрапленого газу, що більше ніж вдвічі перевищує показник листопада минулого року. Журналісти констатують, що після такого стрибка експорту Москва вийшла на друге місце серед постачальників скрапленого газу до Китаю, поступаючись лише Катару.

Наростити обсягу експорту скрапленого газу Росії вдалося завдяки, зокрема, нижчій ціні у порівнянні з конкурентами. Bloomberg, посилаючись на дані митної служби Китаю, зазначає, що російський скраплений газ був найдешевшим серед 12 постачальників до Піднебесної.

Ймовірно, додатково вплинули на ціну ресурсу і санкції США. Як відомо, у серпні Китай почав імпортувати вантажі з російського заводу Arctic LNG 2, який перебуває під американськими санкціями.

Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Китай підставив плече "жертві" американських санкцій – проєкту "Арктик СПГ-2". Він перебуває під обмеженнями ще з часів президентства Джо Байдена і тривалий час країна-агресорка не могла знайти покупців на "блакитне паливо".

Як виявилося, це була не разова допомога. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер з російським газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався у Піднебесній.

Втім, Вашингтон, попри явне порушення американських обмежень, не поспішає реагувати. 2 серпня The Washington post повідомляв про підготовку США санкцій проти Піднебесної. Але наразі далі погроз на офіційному рівні справа не пішла.

