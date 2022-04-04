Окрім цього, гендиректор Deutsche Bank застерігає від заборони на енергоресурси з Росії через нібито "страшні наслідки" для економіки Німеччини.

Австрія не буде підтримувати будь-яке ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг, пише Bloomberg. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.

Таким чином австрійський урядовець підтвердив попередню позицію керівництва цієї країни стосовно закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Як зазначає Bloomberg, хоча Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

У Deutsche Bank застерігають від заборони на імпорт енергоносіїв з РФ

Тим часом генеральний директор найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG Крістіан Севінг приєднався до зростаючого списку німецьких чиновників і політиків, які попереджають про нібито "страшні наслідки" для економіки країни, якщо постачання російських енергоресурсів буде припинено.

За словами Севінга, який, між іншим, разом із Путіним значиться членом російського фонду "Росконгрес", Німеччина, уже борючись зі стрімкими темпами інфляції, нібито зіткнеться з "подальшим погіршенням ситуації, якщо буде припинено імпорт чи поставки російської нафти та природного газу".

"Явна рецесія в Німеччині, імовірно, була б неминучою", - вважає німецький фінансист.

Бучанська різанина

2 квітня світ побачив свідчення звірств російських військових у населених пунктах Київської області. На приголомшливих фото з Бучі видно, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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