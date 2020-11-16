Трансадріатичний газопровід ввели в експлуатацію / tap-ag.com
Трансадріатичний газопровід (TAP), який пов'язує Каспійський регіон з Європою, введений в комерційну експлуатацію. Азербайджан почав постачати з його допомогою газ на європейський ринок.
Читайте такожПольща оштрафувала "Газпром" на 6 мільярдів євро через "Північний потік-2"
Про це повідомляється на сайті консорціуму TAP AG. Газопровід введений в дію через 4,5 року після початку будівництва. Його довжина склала 878 км - він перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море та Італію.
Що таке Трансадріатичний газопровід
- Трансадріатичний газопровід (TAP) - це європейська гілка Південного газового коридору, яка дозволить щорічно транспортувати 10 млрд кубічних метрів газу з Азербайджану до Європи. Цей обсяг можна буде наростити вдвічі.
- У 2016 році Єврокомісія схвалила будівництво TAP, роботи почалися без затримок.
- Експерти та ЗМІ називали проект TAP конкурентом «Газпрому». До розробки TAP причетні швейцарські, Норвезькі та німецькі компанії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram