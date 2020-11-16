Експерти та ЗМІ називають проект TAP конкурентом «Газпрому».

Трансадріатичний газопровід (TAP), який пов'язує Каспійський регіон з Європою, введений в комерційну експлуатацію. Азербайджан почав постачати з його допомогою газ на європейський ринок.

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Про це повідомляється на сайті консорціуму TAP AG. Газопровід введений в дію через 4,5 року після початку будівництва. Його довжина склала 878 км - він перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море та Італію.

Що таке Трансадріатичний газопровід

Трансадріатичний газопровід (TAP) - це європейська гілка Південного газового коридору, яка дозволить щорічно транспортувати 10 млрд кубічних метрів газу з Азербайджану до Європи. Цей обсяг можна буде наростити вдвічі.

У 2016 році Єврокомісія схвалила будівництво TAP, роботи почалися без затримок.

Експерти та ЗМІ називали проект TAP конкурентом «Газпрому». До розробки TAP причетні швейцарські, Норвезькі та німецькі компанії.

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Автор: Дмитро Захаров