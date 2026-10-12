Україна зіткнулася з кризою: уряд відклав фінансування на десятки мільярдів гривень

Наразі фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальна допомога.

У жовтні Україна зіткнулася з кризою ліквідності, через що уряд призупинив фінансування капітальних видатків, а також відтермінував бюджетне відшкодування ПДВ на 18 мільярдів гривень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"На жаль, у жовтні ми зайшли в кризу ліквідності. Наразі фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальна допомога", – сказав міністр.

За його словами, уряд ухвалив рішення про пріоритизацію бюджетних видатків і призупинив фінансування капітальних видатків. Йдеться не про скасування програм чи відмову від робіт, а про перенесення частини фінансування на кінець року. Зокрема, на пізніший термін перенесено близько 39 млрд грн видатків.

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Марченко зазначив, що уряд при цьому розблокував плани стійкості, і висловив сподівання, що головні розпорядники бюджетних коштів та органи місцевого самоврядування встигнуть підготуватися до опалювального сезону.

Крім того, тимчасово призупинено бюджетне відшкодування ПДВ платникам податків на загальну суму 18 млрд грн.

Міністр нагадав, що потреби оборонного сектору суттєво зросли порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році вони становили 105 млрд дол., то зараз оборонні видатки сягають 155 млрд дол.

На тлі інтенсифікації бойових дій станом на серпень було зафіксовано дефіцит фінансування оборонних потреб у розмірі 27 млрд дол. до кінця року. Також, через невиконання взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами, Україна вже недоотримала 29,5 млрд дол.

Дефіцит бюджету в Україні - останні новини

На початку вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів з метою фінансування Сил оборони.

Через складну ситуацію з державними фінансами уряд відклав видатки, які не є першочерговими. Водночас, за словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе закрити бюджетний дефіцит до кінця року – цього вдалося досягнути у співпраці з партнерами, зокрема з Євросоюзом.

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