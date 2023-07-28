Вчора через дефіцит електрики у пікові години споживання Україні довелося купувати її у Румунії за завищеними цінами. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Через хмарну погоду сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у денні години, коли споживання було найвищим. Також у ці години був відсутній імпорт електроенергії. Для компенсації зниження виробництва сонячними електростанціями були задіяні всі доступні потужності. Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 13:00 до 16:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у прес-службі, аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.
Тому в енергокомпанії знову наголосили на важливості українцям економити електрику при споживанні:
- Охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Нагадаємо, дозволена максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи наразі становить 400 МВт, а для імпорту - 1200 МВт.
НКРЕКП погодив розподіл електроенергії з Румунією
Як ми повідомляли, 26 липня Україна додала до списку партнерів у питанні розподілу електроенергії ще одну країну ЄС - Румунію. Власне, регулятор ринку (НКРЕКП) погодив, як розподілятиметься прибуток від управління обмеженнями на кордоні.
Йдеться про умови проекту Договору між НЕК "Укренерго" та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Кожна сторона отримуватиме по 50% доходу без ПДВ, зазначало НКРЕКП.