Дефіцит стався через хмарну погоду і зниження виробництва сонячних станцій.

Вчора через дефіцит електрики у пікові години споживання Україні довелося купувати її у Румунії за завищеними цінами. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через хмарну погоду сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у денні години, коли споживання було найвищим. Також у ці години був відсутній імпорт електроенергії. Для компенсації зниження виробництва сонячними електростанціями були задіяні всі доступні потужності. Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 13:00 до 16:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

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Тому в енергокомпанії знову наголосили на важливості українцям економити електрику при споживанні:

Охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Нагадаємо, дозволена максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи наразі становить 400 МВт, а для імпорту - 1200 МВт.

НКРЕКП погодив розподіл електроенергії з Румунією

Як ми повідомляли, 26 липня Україна додала до списку партнерів у питанні розподілу електроенергії ще одну країну ЄС - Румунію. Власне, регулятор ринку (НКРЕКП) погодив, як розподілятиметься прибуток від управління обмеженнями на кордоні.

Йдеться про умови проекту Договору між НЕК "Укренерго" та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Кожна сторона отримуватиме по 50% доходу без ПДВ, зазначало НКРЕКП.

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