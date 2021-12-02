Експерт вважає, що можна також очікувати на більш жорсткі умови щодо стягнення плати за комуналку.

В результаті підписання Україною меморандуму з МВФ ціни на газ для населення в найближчі роки істотно зростуть.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН. Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що ціни на газ зростуть на 50-70%, а з 2024 року - на 200%.

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"Через те, що ми підписали меморандум, тепер виходить, що державна "Укргазвидобування" буде продавати не менше 40-50% обсягів видобутого газу на вільному ринку. Це вкрай негативний сценарій розвитку подій і врятувати ситуацію вже не вдасться", - зазначив експерт.

За його словами, можна також очікувати на більш жорсткі умови щодо стягнення плати за комуналку у зв'язку з тим, що вже анонсовано майбутню розробку відповідних інструментів.

"Для офісу президента на поточний момент інформація про підвищення тарифів - не тема для обговорення, оскільки сам транш від МВФ транслюватимуть як політичну перемогу. Але ми розглядаємо подію, як максимально негативний фактор для майбутнього економіки нашої країни. Платоспроможність населення знизиться, інфляція зросте, а гривня має потенціал падіння до рівня 30 гривень за долар", - прогнозує аналітик.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

24 листопада 2021 року МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

24 листопада 2021 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Нана Чорна