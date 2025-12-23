Атомні електростанції поступово виходитимуть на максимум потужності щойно енергетики відновлять пошкоджені мережі.

Усі три українські атомні електростанції (Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська) вимушено знизили виробництво електроенергії через наслідки масованої російської атаки на енергосистему України.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

"Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації ", - сказав Некрасов.

За його словами, збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.

Некрасов також проінформував, що через чергову масовану ворожу атаку на всій території України застосовано графіки аварійних відключень, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

23 грудня Росія вдев’яте з початку року масовано атакувала енергосистему України. Внаслідок атаки три області майже повністю залишилися без світла.

За словами президента Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу росіяни запустили по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

У Силах оборони підрахували, що лише за одну масовану атаку, яку здійснила російська армія по Україні, агресор витратив понад 360 мільйонів доларів.

