Бредіхіна Ганна

Більше року минуло з того моменту як українці почали отримувати дві газові платіжки: одну – за транспортування блакитного палива, іншу – за газ, як товар. Після року страждань громадян над купою квитанцій, уряд вирішив повернути єдиний платіжний документ за споживання газу.

Розділення на дві платіжки по суті однією послуги - отримання газу - для багатьох з нас додало лише плутанини. Адже платіжки зазвичай приходять не синхронно, а у різний час. Таким чином важче відслідкувати загальну суму витрат за газ. Ще і платити потрібно окремо – два рази.

Варто нагадати, що рік тому необхідність у двох квитанціях була зумовлена реформою ринку газу, яка наближає українського споживача до європейських ринкових правил. Що дає змогу міняти постачальника газу, як, наприклад, провайдера інтернету. Але друкувати рахунки на двох папірцях – це вже українське «ноу-хау».

Близько 80% країн в Європі мають одну платіжку, так як було в Україні до початку 2020 року

Між тим, Рада європейських регуляторів рекомендувала Україні ввести одну платіжку, адже це зручніше для споживачів. Так, близько 80 відсотків країн в Європі мають одну платіжку, так як було в Україні до початку 2020 року.

Варто розуміти, що сам принцип відокремлення функції транспортування від постачання ніхто не відмінить, і однією сумою на один рахунок платити загальні витрати за споживання газу ми не зможемо. Бо реформа ринку газу передбачає можливість змінювати постачальників, які не подобаються. Але ж змінити трубу, по якій паливо доставляється до хати або квартири неможливо, – це природна монополія.

Також не варто розраховувати, що «мінус» одна платіжка – це «мінус» до витрат на газ. Ні! Просто папірців стане менше.

Нововведення рік тому підняло бурю невдоволення серед споживачів. Адже чому до нас прийшли дві платіжки за газ уряд та Нацкомісія по тарифам знервовано намагалися пояснити вже після отримання споживачами рахунків.

Саме провал у комунікаціях з суспільством щодо змін у комунальних платіжках став однією з причин відставки Кабінету міністрів наймолодшого прем’єра Олексія Гончарука в березні минулого року. Не допомогла навіть обіцянка на той час міністра енергетики Олексія Оржеля повернути людям одну квитанцію.

Довести до справи слова попередників пообіцяв виконуючий обв’язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл, при цьому, щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вище, ніж тарифи в інших регіонах", - сказав керівник Міненерго.

Не варто розраховувати, що «мінус» одна платіжка – це «мінус» до витрат на газ. Ні! Просто папірців стане менше

Є надія на те, що чиновники зрозуміли: реформа реформою, а зручність для споживача має бути на першому місці.

Скільки часу знадобиться міністру на об’єднання платіжок невідомо. Може ще кілька місяців, а може це просто популістський трюк – покаже час.

Проте хочеться вірити, що слова не розійдуться зі справою і у найближчий час «листів щастя» стане менше. Це хоч трохи полегшить життя українського споживача.

А задля реального зменшення сум у платіжках влада має удосконалити роботу ринку газу і дати можливість українцям заздалегідь закуповувати газ на рік по літним цінам.

Ганна Бредіхіна

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