Німеччина виділить Україні €50 мільйонів на відновлення ЧАЕС: чи цього вистачить

Станції потрібен ремонт після атаки російських окупантів.

Німеччина виділить Україні 50 мільйонів євро на відновлення Чорнобильської АЕС, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль, повідомляє Reuters.

За словами німецького чиновника, це питання наразі розглядається парламентом і, як очікується, буде ухвалено до середини листопада.

"Вчора стало зрозуміло, що всі залучені сторони усвідомлюють свою відповідальність і бажають зробити свій внесок", – сказав Клінгбейль.

Відео дня

В свою чергу міністр фінансів Франції Ролан Лескюр заявив 15 жовтня, що країни G7 вже зібрали 260 млн євро для України на відновлення Чорнобильської атомної електростанції.

Він повідомив, що 9 листопада в Парижі відбудеться конференція, на яку зберуться донори з метою залучення додаткових коштів, оскільки повне відновлення станції, за оцінками, коштуватиме 500 мільйонів євро.

Напередодні також стало відомо, що Велика Британія надасть понад 20 млн євро на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Допомога Сполученого Королівства стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7.

Стан конфайнменту на ЧАЕС – головні новини

У лютому 2025 року російські окупанти здійснили навмисний удар по новому конфайнменту ЧАЕС над зруйнованим 4-м енергоблоком. Удар був здійснений дроном з фугасною бойовою частиною. Після ураження БПЛА та утворення діри конструкція почала тліти, що призвело до порушення герметичності конфайнменту.

Наприкінці минулого року заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко повідомляв, що відновлення конфайнменту має тривати до кінця 2026 року. До роботи мають залучити фахівців з консорціуму Novarka, який проектував і будував арку конфайнмента.

Вас також можуть зацікавити новини: