Часу лишилось до 2030 року: експерт дав невтішний прогноз щодо захисної арки над ЧАЕС

Відновлювальні роботи критично важливо провести до цієї дати.

Пошкоджений російськими окупантами Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській атомній електростанції потрібно відновити до 2030 року. Після цього строку металеві конструкції конфайнменту зазнають корозії, яку неможливо буде зупинити.

Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні в інтерв’ю УНІАН повідомив, що об’єкт "Укриття" під НБК вже зараз може обвалитися в будь-який момент.

"2030 рік такий важливий через корозію сталевих елементів і всієї сталевої конструкції. Є прогноз, що саме з 2030 року корозія почне посилюватися. Проблема в тому, що НБК розрахований на 100 років роботи. Але якщо починається корозія, ви вже не можете точно знати, як довго ця споруда зможе функціонувати", – каже Берні.

Відео дня

НБК був уражений російським дроном в лютому 2025 року. Фахівець вважає, що повністю повернути конфайнмент до початкового стану неможливо.

"Для Greenpeace це ще один російський воєнний злочин – удар по Чорнобилю, який поставив під загрозу неймовірну, колосальну працю працівників Чорнобильської зони та інженерів, спрямовану на захист довкілля України й усієї Європи. І тепер ці роботи не відбудуться в ті строки, які є абсолютно критичними", – зазначає експерт.

Берні нагадує, що саркофаг на ЧАЕС – об’єкт "Укриття" – у 1986 році збудували трохи більше, ніж за 200 днів. Очікувалося, що він прослужить близько 20 років. Жодного повноцінного фундаменту в нього немає.

"Існує ризик обвалення – тобто падіння всередину на реактор і радіоактивні матеріали. Там щонайменше 4 000 кілограмів високорадіоактивного пилу та ядерного палива. Зараз, через 40 років після спорудження саркофага, він може обвалитись будь-якої миті. Новий безпечний конфайнмент і був створений для того, щоб стримувати цю радіацію і ці матеріали саме через загрозу обвалення. Але також він був спроєктований для поступового демонтажу самої конструкції", – каже Берні.

Будівництво конфайнменту коштувало понад 2 мільярди євро, нагадує фахівець. Наразі його зовнішній і внутрішній шари пробито внаслідок атаки росіян.

"Після того як у 2019 році Новий безпечний конфайнмент передали Україні, тривала процедура введення його в експлуатацію, щоб можна було розпочати розбирання й демонтаж найбільш вразливих частин саркофага. Цього не можна буде зробити, доки не завершать оцінку, зокрема пошкоджень основних кранів, а потім – якщо це взагалі буде можливо – не виконають повний ремонт і не відновлять їхню повну функціональність", – наголошує Берні.

Чорнобильська АЕС – останні новини

Сумарна вартість відновлення НБК може досягати 500 мільйонів євро. Міжнародні партнери України виділяють для початку ремонтних робіт десятки мільйонів євро, повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

В Міністерстві енергетики повідомили, що наразі усі об’єкти ЧАЕС функціонують у штатному режимі, а рівень радіації залишається в межах норми.

Вас також можуть зацікавити новини: