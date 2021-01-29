Президент провів нараду з міськими головами та НАК "Нафтогаз".

Тарифи на комунальні послуги, зокрема, за тепло і гарячу воду у містах не піднімуться.

Читайте такожОпубліковані ціни на газ для населення: скільки платитимемоПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Також відбулась нарада з міськими головами та НАК "Нафтогазу". Домовились, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться. І я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належить це питання, поставитись до цього відповідально", - заявив він.

Зеленський також наголосив, що вже навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

"Там має бути вигідна фіксована ціна на весь рік, щоб наші люди могли планувати свій бюджет і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати", - зауважив Володимир Зеленський.

Він також нагадав про спрощений доступ до субсидій, яку українці можуть отримати відразу після заявки. На це Кабмін виділить необхідні кошти.

Що цьому передувало

Українцям компенсують витрати на електроопалення.

На це уряд планує витратити півтора мільярда гривень.

Виплати покриватимуть різницю в платіжках між старим тарифом на електроенергію і новим.

Компенсацію нараховуватимуть усім, хто користується електроопаленням, протягом трьох місяців: у січні, лютому і березні.

Норма не стосується тих, хто вже отримує житлову субсидію.

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Автор: УНІАН