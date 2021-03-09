Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в лютому 2020 року, становила 8216 ккал за кубометр, що на 8% вище нормативного показника 7600 ккал.
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Про це повідомляти "Оператор газотранспортної системи України".
Згідно з даними компанії, жителі Запорізької області отримали самий висококалорійний газ – 8264 ккал за куб.м, далі йде Івано-Франківська область – 8259 ккал і Харківська область – 8256 ккал.
Газ з найнижчою теплотою згоряння отримали споживачі Полтавської області - 8176 ккал, Львівської області – 8178 ккал і Донецької області – 8189 ккал.
У компанії зазначили, що інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, розташованих в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестованих відповідно до вимог чинного законодавства.
Довідка УНІАН
- Чинна в Україні система розрахунку газу не враховує теплотворності газу.
- Тобто споживач не знає, яку кількість тепла отримує з одного кубометра газу.
- У країнах ЄС і в багатьох інших країнах світу споживання газу не вимірюється в кубометрах, а розраховується, наприклад, в кВт-год або кілокалоріях.
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