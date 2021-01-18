За словами прем'єра, за таких умов деякі постачальники могли б у лютому підняти ціну на газ для населення України вище 12 гривень за кубічний метр.

Ціна на газ в європейських хабах, де Україна закуповує блакитне паливо, зростає й вже сягає 350 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте такожВ Україні ввели граничний тариф на розподіл газуЯк передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення уряду про встановлення граничної ціни на газ для населення України в розмірі 6,99 гривні за кубометр.

"Ми бачимо, що в Європі попит на газ зростає і ціни на біржі вже наближаються до 350 доларів за тисячу кубів", - сказав він.

За словами прем'єра, за таких умов деякі постачальники могли б у лютому підняти ціну на газ для населення України вище 12 гривень за кубічний метр. Тому прийняття рішення про граничну ціну в 6,99 гривні за кубометр є необхідним заходом, зазначив Шмигаль.

Що цьому передувало

Сьогодні Кабінет Міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби, середня ціна імпортного природного газу в Україні в грудні 2020 року склала 202,46 долара за тисячу кубометрів, що на 10,9% більше, ніж у листопаді 2020 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна