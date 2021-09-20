Збільшення вартості електроенергії змушує підприємців підвищувати ціни на товари та послуги.

Середня ціна на електроенергію в Україні базове навантаження на ринку "на добу вперед" (РДВ), яка є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за 10 днів вересня підвищилася на 40,4% щодо аналогічного періоду 2020 року.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

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"Середня ціна базового навантаження на ринку "на добу вперед" в Об'єднаній енергетичній системі України за 10 днів вересня 2021 року становить 2 046,35 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 1,55% Нижче середньої ціни аналогічного періоду серпня і на 40,36% вище, ніж за 10 днів Вересня 2020 року", - йдеться у звіті підприємства.

При цьому максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "ОЕС України" зафіксовано на 9 вересня 2021 року на рівні 2 241,13 грн за МВт-год, мінімальне - на 10 вересня 2021 року на рівні 1 772,40 грн за МВт-год.

Зазначається, що в Бурштинському енергоострові, що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, середня ціна базового навантаження за першу декаду вересня цього року становить 1 657,12 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 0,43% вище ціни аналогічного періоду серпня і на 15,26% вище, ніж середня ціна за 10 днів вересня 2020 року.

Максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" зафіксовано на 10 вересня 2021 року на рівні 1 672,39 грн за МВт-год, Мінімальне - на 5 вересня 2021 року на рівні 1 639,72 грн за МВт - год.

Оптовий ринок електроенергії: що необхідно знати

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії дуже впливає на промислові підприємства, оскільки призводить до подорожчання їх продукції та робить її неконкурентоспроможною на міжнародних ринках.

Підвищення вартості електроенергії змушує підприємців підвищувати ціни на товари та послуги.

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" (РДВ) - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Станом на 31 серпня 2021 року електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 50%. На внутрішньодобовому ринку вартість електрики за місяць зросла на 70%.

Автор: Ганна Бредіхіна