Середня ціна на електроенергію в Україні базове навантаження на ринку "на добу вперед" (РДВ), яка є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за 10 днів вересня підвищилася на 40,4% щодо аналогічного періоду 2020 року.
Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".
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"Середня ціна базового навантаження на ринку "на добу вперед" в Об'єднаній енергетичній системі України за 10 днів вересня 2021 року становить 2 046,35 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 1,55% Нижче середньої ціни аналогічного періоду серпня і на 40,36% вище, ніж за 10 днів Вересня 2020 року", - йдеться у звіті підприємства.
При цьому максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "ОЕС України" зафіксовано на 9 вересня 2021 року на рівні 2 241,13 грн за МВт-год, мінімальне - на 10 вересня 2021 року на рівні 1 772,40 грн за МВт-год.
Зазначається, що в Бурштинському енергоострові, що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, середня ціна базового навантаження за першу декаду вересня цього року становить 1 657,12 грн за МВт-год (без ПДВ). Це на 0,43% вище ціни аналогічного періоду серпня і на 15,26% вище, ніж середня ціна за 10 днів вересня 2020 року.
Максимальне значення цінового індексу базового навантаження на РДВ у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" зафіксовано на 10 вересня 2021 року на рівні 1 672,39 грн за МВт-год, Мінімальне - на 5 вересня 2021 року на рівні 1 639,72 грн за МВт - год.
Оптовий ринок електроенергії: що необхідно знати
- Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії дуже впливає на промислові підприємства, оскільки призводить до подорожчання їх продукції та робить її неконкурентоспроможною на міжнародних ринках.
- Підвищення вартості електроенергії змушує підприємців підвищувати ціни на товари та послуги.
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" (РДВ) - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.
- Станом на 31 серпня 2021 року електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 50%. На внутрішньодобовому ринку вартість електрики за місяць зросла на 70%.