Спотові ціни на газ у Європі за сьогоднішній день показали рекордне зростання двічі.
Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.
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Таким чином, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF протягом дня наблизилася до позначки 110, а потім перевищила позначку 111 євро за мегават-годину. При перерахунку на вимірювання в кубометрах - до позначки 1 300 дол. за тисячу кубометрів.
Згідно з даними біржі, ще 5 жовтня 2020 року газ коштував 14,6 євро за мегават-годину, або приблизно 180 доларів за тис. куб. м.
Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.
Ціна на газ: що необхідно знати
- 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.
- 1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.
- Своєю чергою, це також провокує зростання цін на газ в Європі.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.
- Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.
- 4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.