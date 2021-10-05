Ціна блакитного палива підвищилася до майже 1 300 дол. за тис.кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі за сьогоднішній день показали рекордне зростання двічі.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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Таким чином, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF протягом дня наблизилася до позначки 110, а потім перевищила позначку 111 євро за мегават-годину. При перерахунку на вимірювання в кубометрах - до позначки 1 300 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними біржі, ще 5 жовтня 2020 року газ коштував 14,6 євро за мегават-годину, або приблизно 180 доларів за тис. куб. м.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Ціна на газ: що необхідно знати

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

Своєю чергою, це також провокує зростання цін на газ в Європі.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Автор: Ганна Бредіхіна