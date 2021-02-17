При цьому сама компенсація за підвищення світла буде виплачена не домогосподарству, а безпосередньо постачальнику.

В Україні 571,6 тисячі сімей отримали компенсацію за подорожчання електроенергії в розмірі 563,5 гривні кожній.

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Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій на офіційному сайті. Всього в січні витратили 322,1 мільйона гривень.

Зазначається, що таким чином, Міністерство соціальної політики тимчасово (до кінця опалювального сезону) компенсує скасування пільгового тарифу на опалення електроенергією.

"Був швидко напрацьований механізм введення компенсаційних виплат, коли оплата йде не домогосподарству, а постачальнику. Власне, цей механізм був введений до кінця опалювального періоду, як короткостроковий алгоритм підтримки в період опалювального сезону", – пояснив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Крім того, як і раніше працює механізм компенсації витрат на комуналку у вигляді субсидій. Зараз їх отримує 3 мільйони сімей. Для них витрати на комуналку навіть після підвищення тарифів не зросли. Якщо вони витрачають в межах нормативу, то платять всього лише певний відсоток від своїх доходах (від 10 до 20%), решта компенсується грошима платників податків.

Що цьому передувало

з 1 січня скасували пільгові тарифи для тих, хто живе в наближеній до Чорнобильської атомної електростанції зоні;

Також скасували пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії(замість 90 копійок доведеться платити 1,68 гривні);

Крім того, скасували пільговий тариф на 3000 кВт-год електроенергії при опаленні електроенергією (замість 90 копійок доведеться платити 1,68 гривні).

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Автор: УНІАН