На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 1 гривню - до 36,99 і 36,98 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилась на 52 копійки – до 37,66 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку пального Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 1 гривню - до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно.

На стільки ж знизили ціни у мережах "Нефтек" та "Авантаж-7" - до 38,99 та 34,95 грн/л.

На 1,39 грн на скраплений газ знизила ціни мережа KLO - до 36,40 грн/л.

Своєю чергою мережа АЗС "Автотранс" знизила ціну на 3 грн - до 36,98 грн/л.

Крім того, на 0,2-5 грн/л подешевшав автогаз у мережах Chipo, Shell, "БРСМ-Нафта", "Катрал" та "Рур груп".

Як повідомляв УНІАН, за червень автогаз на українських АЗС подешевшав на 2 грн.

За даними експертів, скраплений газ наразі чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.

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