Експерт Сергій Куюн вважає, що влада ніяк не контролює ціни на пальне, попри дію держрегулювання.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що 60-70 грн за літр бензину чи дизельного пального – це чиста спекуляція мереж АЗС, проте влада ніяк не контролює ціни на пальне, попри дію держрегулювання.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Ті ціни на бензин та дизель, які встановив уряд, – ринкові і дозволяють всім працювати. Я розумію, чому уряд не відміняє держрегулювання. Тому що ми вже бачимо спекулятивні ціни – 60-70 гривень за літр на деяких станціях. Тобто ціна злетить, але продукту від цього більше не стане. Відповідно це чиста спекуляція і вона не вирішить питання дефіциту", - сказав він.

Експерт підкреслив, що відкориговані урядом граничні націнки дозволяють мережам АЗС заробляти, тому що в них враховані всі логістичні складові, а отже все, що вище цих показників – це спекулятивні ціни.

"Все, що вище – це чиста спекуляція і намагання заробити. Мені незрозуміло, чому уряд так відстоює держрегулювання, але ніхто не контролює його виконання. По факту маємо купу випадків прямої чи замаскованої спекуляції, але нема покарання. Ніхто нічого не перевіряє", - зазначив Куюн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.