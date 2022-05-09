Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла до 32,66 гривень за літр.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 80 копійок – до 32,66 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу ціну на продукт встановлено мережею "Укргазвидобування" – 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 травня).

Мережі Shell та SOCAR підвищили ціни на 1,47-1,50 грн/л - до 32,99 та 33,98 грн/л.

У столичній мережі "Авантаж" ціна на автогаз збільшилася на 1 грн/л, до 32,95 грн/л.

На WOG і ОККО газ виріс у ціні на 0,95-1 грн/л - до 32,98-32,99 грн/л.

Також автогаз здорожчав у мережах Chipo, "Катрал" та інших.

Наприкінці квітня в Україні виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів триватиме, поки триває війна і діє жорстке цінове регулювання.

За прогнозами експертів, дефіцит бензину може затягнутися до кінця літа, через що закриється безліч АЗС. 7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину вже коштує близько 55 гривень. Також повідомлялося, що проблема поставок палива в Україну з боку ЄС пов'язана з заторами в портах Східної Європи, для вирішення цього МЗС працює над відкриттям з них "зеленого коридору".

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