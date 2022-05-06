Зменшення кількості заправок прогнозують на півдні України, зростання - на заході.

Нинішній дефіцит бензину в Україні може затягнутися до серпня, а кількість АЗС в країні істотно скоротиться.

Такий прогноз озвучив один з експертів, опитаних сайтом "Сьогодні".

Вони пояснюють, що дрібні гравці не зможуть конкурувати з великими, тому будуть змушені піти з ринку. Перш за все це буде спостерігатися в південних регіонах - вони в більшості своїй обслуговували перевізників агропродукції, яка прямувала в порти. Зараз вони закриті. За прогнозом, припинити роботу можуть 30-50% АЗС на півдні України. Водночас з'явиться необхідність відкривати нові на заході країни, через який піде основний потік експорту.

Перспективи подолання паливного дефіциту експерти та учасники ринку оцінюють по-різному. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, бензин на АЗС може з'явитися у вільному продажу до кінця травня. Менш оптимістичний прогноз у Дмитра Леушкіна, засновника Prime Group.

"Раніше серпня дефіцит палива нікуди не зникне. Звикайте до нових умов. На жаль, але не випускає Україна бензовози за паливом. Пройти процедуру отримання всіх папірців це 2-3 місяці. Звідси і термін вирішення питання силами бензовозів. Якщо запрацюють порти або знайдуться сміливці завозити тисячі тонн на нафтобази "залізякою", то цілком ймовірно може щось змінитися в кращу сторону швидше", - сказав він.

Дефіцит палива в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.