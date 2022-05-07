Дефіцит бензину призвів і до того, що люди почали перепродавати талони.

В Україні через паливної кризи почали продавати місця в чергах на заправки. Люди пропонують "погодинний тариф". Судячи з того, що кількість таких оголошень зростає, нова "послуга" вже починає користуватися попитом.

Так, на українському сайті для оголошень можна знайти людей, які в різних містах готові стояти на АЗС за бензином, газом або дизелем. У Дніпрі чоловік пропонує свої "послуги" за 100 гривень на годину і додаткову оплату у вигляді 50 грн "на каву".

У Нікополі Дніпропетровської області "тарифи" куди нижчі . Автор оголошення вказав, що за кожну годину, проведену в черзі, він буде брати по 40 гривень, також йому буде потрібно заплатити 50 грн додатково.

У Києві розцінки куди дорожче. За місце в черзі за бензином на заправках Голосіївського району, або ж також за доставку палива додому, автор оголошення хоче отримати 1 тисячу 200 гривень. А в Оболонському районі чоловік готовий стояти в черзі за 200 грн на годину.

Крім цього, в мережі почали масово продавати талони на паливо. В середньому, ціна за літр бензину за такими талонами становить 50 гривень. Судячи з кількості нових оголошень, бажаючих купити паливо дійсно багато.

Паливна криза в Україні: що відомо про ситуацію

Наприкінці квітня в Україні виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів триватиме, поки триває війна і діє жорстке цінове регулювання.

За прогнозами експертів, дефіцит бензину може затягнутися до кінця літа, через що закриється безліч АЗС. 7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину вже коштує близько 55 гривень.

Також повідомляється, що проблема поставок палива в Україну з боку ЄС пов'язана з заторами в портах Східної Європи, для вирішення цього МЗС працює над відкриттям "зеленого коридору". Експерт пояснив, чому дефіцит бензину в Україні може затягнутися, а також розповів, що з дизельним паливом ситуація незабаром може покращитися.